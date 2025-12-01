Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A primeira ocorrência relevante ocorreu em dezembro de 2017, quando Marcelo foi internado de urgência para ser operado a uma hérnia umbilical. A cirurgia decorreu no Hospital Curry Cabral e sem complicações. Durante o internamento, manteve a agenda possível: chegou mesmo a despachar diplomas a partir do quarto de hospital e fez a tradicional mensagem de Ano Novo em direto a partir da sua residência em Cascais.

Menos de um ano depois, em agosto de 2018, um desmaio no Santuário do Bom Jesus, em Braga, levou Marcelo ao hospital da cidade por precaução. Na altura, a Presidência descreveu o episódio como um mal-estar momentâneo, resolvido rapidamente, e o Presidente regressou à atividade no próprio dia.

Já em 2019, Marcelo anunciou que iria realizar um cateterismo para avaliar o estado das artérias coronárias. A intervenção aconteceu no Hospital de Santa Cruz, “com sucesso e sem complicações”, segundo o comunicado da Presidência da República.

O final de 2021 voltou a trazer o tema da saúde presidencial para o debate público: Marcelo foi submetido a uma cirurgia para correção de duas hérnias inguinais ( quando uma parte do intestino ou outro tecido empurra através de um ponto fraco na parede muscular da virilha, formando um inchaço) no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa. A intervenção teve carácter programado e decorreu sem incidentes, com alta nos dias seguintes.

Em julho de 2023, novo susto. Durante uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, na Costa da Caparica, o Presidente desmaiou de forma súbita. Foi transportado para o Hospital de Santa Cruz, onde realizou exames que afastaram complicações graves. Após observação e estabilização, recebeu alta no mesmo dia.

Marcelo Rebelo de Sousa voltou hoje ao hospital, desta vez ao Hospital de São João, no Porto, após ter sentido uma indisposição no regresso de Amarante. Foi submetido a exames que diagnosticaram uma hérnia encarcerada. Segundo declarações do Hospital de São João, o Presidente da República "está bem" e vai ser submetido a uma cirurgia de "baixo risco".

