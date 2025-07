Rui Borges, treinador do Sporting, e Bruno Lage, técnico do Benfica, já divulgaram os onzes iniciais, para a partida da noite desta quinta-feira, 20h45, a disputar no Estádio do Algarve, entre leões e águias, em que estará em disputa a Supertaça.

MIGUEL A. LOPES/LUSA