O SL Benfica venceu hoje nos Países Baixos o Ajax, por 0-2. Estes são os primeiros pontos conquistados na fase de liga da Champions para os 'encarnados'.

Os golos das 'águias' foram marcados por Samuel Dahl (6') e Leandro Barreiro (90').

