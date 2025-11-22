Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sábado de Taça de Portugal com Sporting e FC Porto a enfrentarem os seus respetivos adversários. Primeiro os leões, às 18h (Portugal continental, -1h Açores) contra o Atlético Clube Marinhense, do campeonato de Portugal (SportTV 1). Um pouco mais tarde, pelas 20h15, os dragões defrontam o Sport União Sintrense, também do Campeonato de Portugal (RTP1 ou SportTV 2)

Ontem, o Benfica de José Mourinho foi até ao Estádio do Restelo defrontar o histórico Atlético Clube de Portugal, agora a militar na Liga 3. Os dois clubes não se encontravam desde 11 de dezembro de 1982, altura em que mediram forças nos 32 avos de final da Taça de Portugal, com as águias, então comandadas por Sven-Göran Eriksson, a golearem no Estádio da Tapadinha, 6-0.

Já esta sexta-feira a vitória ficou para os 'encarnados', com golos de Ríos, aos 73’ minutos, e um penálti convertido por Pavldis aos 77’ minutos.

Mas, José Mourinho não gostou a exibição da sua equipa, e no final, fez fortes críticas aos seus jogadores, afirmando que “a nossa primeira parte foi pobre, ao nível do que mais me dói: a atitude. Foi pobre. Houve muito jogador que não foi sério e não encarou o jogo como devia. Ao intervalo fiz quatro substituições, mas gostava de ter feito nove. Identifiquei com eles os dois que deixaria em campo [Rodrigo Rêgo e Otamendi, acrescentou mais à frente]", afirmou Mourinho à RTP Notícias.

"Na segunda parte melhorámos muito. O Atlético já não conseguiu sair como saía, já não havia sequer a possibilidade de fazer um golo. Era uma questão de tempo até marcarmos. Foi o quanto baste. A segunda parte agradou-me porque a atitude melhorou e a intensidade também. Não gostei nada da primeira parte”, afirmou Mourinho.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.