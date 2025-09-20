Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os três golos dos encarnados foram marcados por Sudakov, Pavlidis e Ivanovic.

Este foi o primeiro jogo de José Mourinho como treinador do SL Benfica.

Mourinho regressou esta semana ao futebol português, 21 anos depois de ter deixado o FC Porto e 25 anos depois de ter orientado o Benfica, o seu primeiro clube como treinador.

