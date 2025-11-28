Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sarah Beckstrom, 20 anos, membro da Guarda Nacional, morreu após o tiroteio em Washington D.C, enquanto o colega, Andrew Wolfe, 24 anos, da Força Aérea dos EUA, permanece hospitalizado em estado crítico após cirurgia, revela a CNN.

O suspeito do tiroteio foi identificado como Rahmanullah Lakanwal. Questionado sobre a possibilidade de deportação da família do suspeito, incluindo esposa e filhos, Trump afirmou: “Estamos a analisar toda a situação com a família neste momento.”

Além disso, a administração Trump anunciou uma revisão rigorosa de todos os green cards (Cartão de Residência Permanente dos Estados Unidos) emitidos a cidadãos de 19 países “de interesse”, como parte de uma intensificação das medidas de controlo de imigração após o ataque. Joe Edlow, diretor do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA, revelou ontem no X, que por ordem do presidente, foi determinada uma reavaliação completa de todos os green cards emitidos a cidadãos de cada país em causa.