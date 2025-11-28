Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Apesar destas previsões, os valores são indicativos, podendo cada marca e posto de abastecimento praticar preços diferentes.
Para facilitar a comparação e informar os consumidores, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online, que permite consultar os preços praticados em cada posto, bem como a sua localização, horário de funcionamento e serviços disponíveis. O portal disponibiliza também os preços médios diários de cada tipo de combustível, permitindo aos utilizadores escolherem de forma mais informada e promovendo a concorrência entre os postos de abastecimento.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários