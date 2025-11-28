Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O programa assenta numa metodologia em cinco passos, que acompanha as equipas desde a identificação do problema até à conceção de um protótipo funcional, revela o comunicado enviado às redações.

As equipas selecionam desafios locais alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como educação de qualidade, saúde e bem-estar, igualdade de género, ação climática ou cidades sustentáveis. Ao longo do percurso, os participantes recebem mentoria de especialistas, formação para docentes e acesso a recursos educativos prontos a aplicar.

Nesta edição, a Inteligência Artificial (IA) será o tema transversal, com conteúdos e desafios que promovem o uso ético, seguro e transparente de ferramentas de IA generativa e de aprendizagem automática na resolução de problemas reais. O objetivo é reforçar a criatividade e o pensamento crítico dos alunos, desde a análise de dados até à prototipagem assistida.

O percurso culmina em competição, com Encontros Regionais durante junho e julho e o Evento Final em setembro, onde os projetos são apresentados a júris e público. Em 2024, o programa envolveu 158 escolas, 3.207 alunos e 337 professores, sendo que 79% das escolas integraram o programa no currículo e 69% repetiram a participação. Mais de metade dos docentes trabalhou com alunos com necessidades educativas especiais.

Segundo Matilde Buisel, gestora do Apps for Good Portugal, “o programa aproxima o currículo ao mundo, coloca os alunos perante desafios reais e dá palco aos seus talentos, podendo transformar-se em percursos profissionais, projetos de vida ou inovações que amanhã estarão no mercado”.

O Apps for Good promove o desenvolvimento de competências digitais, socioemocionais e de cidadania ativa, permitindo aos alunos experimentar todo o processo de criação de um produto, desde a definição do problema social até à apresentação final.

O CDI Portugal é uma organização não governamental presente no país desde 2013, com projetos focados na inclusão digital, literacia tecnológica e inovação social, como o Apps for Good, o Centro de Cidadania Digital e o Centro de Inovação Carlos Fiolhais.