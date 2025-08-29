A tempo do regresso às aulas este novo caderno destina-se a alunos do 2.º ciclo ao secundário e combina a escrita manual com ferramentas digitais que personalizam o estudo.

“A escrita manual continua a ser essencial no processo de aprendizagem, mas os alunos vivem num mundo digital que exige novas ferramentas”, explica Ângela Araújo, Gestora de Marketing da Firmo. “A aposta no WiseBook nasce da ideia de unir tradição e inovação.”

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O WiseBook funciona em conjunto com uma aplicação digital. Basta fotografar as notas para digitalizá-las e organizar o conteúdo. A partir daí, os estudantes podem criar resumos automáticos, quizzes, flashcards ou esclarecer dúvidas com o tutor virtual, Wise, disponível 24 horas por dia. “É uma solução híbrida que respeita a escrita manual, mas amplia as suas potencialidades através da tecnologia”, representante da Firmo.

Ter um caderno digital

O lançamento oficial foi em julho, em papelarias, Staples, Pingo Doce e plataformas online. Apesar de ser um produto nacional, a Firmo já detém a patente europeia e planeia expandir o WiseBook para outros países da Europa. O preço varia entre 6,50€ e 7,50€, acessível para estudantes e famílias.

A ideia de integrar inteligência artificial num caderno físico surgiu da observação de que os alunos continuam a preferir escrever à mão, mas essa informação ficava limitada ao papel. “A inteligência artificial transforma o caderno num recurso ativo, capaz de organizar, explicar e ajudar o aluno a estudar com base nas suas próprias notas”, explica Araújo.

Entre os desafios do desenvolvimento, destacou-se o reconhecimento da escrita manual e a garantia de que a IA funciona como tutor, e não como gerador de respostas genéricas. A Firmo realizou focus groups e testes com professores para validar o produto antes do lançamento.

Aprender com IA

O WiseBook diferencia-se de outras soluções digitais porque trabalha apenas com o conteúdo das notas do aluno, evitando desinformação e garantindo uma aprendizagem personalizada. Funcionalidades como digitalização imediata, organização na cloud, resumos automáticos e mapas mentais tornam-no uma solução completa para o estudo.

O público-alvo principal são alunos entre 12 e 17 anos, mas a aplicação também é útil para universitários e profissionais, graças à organização de conteúdos complexos e ferramentas de produtividade.

“O WiseBook não substitui o professor, mas complementa a aprendizagem”, sublinha Araújo. “Ajuda o aluno a consolidar o que foi ensinado, oferecendo apoio personalizado em casa, a qualquer hora.”

A empresa acredita que o WiseBook vai transformar os hábitos de estudo, tornando-os mais ativos e personalizados. “Cada aluno tem a sua forma de aprender. O WiseBook oferece soluções ajustadas a cada perfil, promovendo estudo autónomo e eficaz”, conclui Araújo.

O lançamento do WiseBook marca também uma nova estratégia de inovação da Firmo, que pretende continuar a desenvolver produtos que combinem tradição e tecnologia educativa.