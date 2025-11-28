Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo apurou o Observador, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria suspendeu o dermatologista Miguel Alpalhão na sequência do processo disciplinar relacionado com o caso das cirurgias adicionais.

O médico recebeu mais de 700 mil euros em quatro anos através deste regime.

O relatório da Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) aponta irregularidades na codificação das cirurgias: Alpalhão emitia e validava praticamente todos os atos cirúrgicos em produção adicional, contrariando regras que exigem validação por outro clínico para garantir rastreabilidade e independência. Em 356 casos, o próprio médico aprovou e codificou o mesmo ato cirúrgico, prática considerada indevida. Além disso, algumas cirurgias foram erroneamente classificadas como “pequena cirurgia” em regime de produção adicional, em vez de cirurgia de ambulatório, permitindo o pagamento de GDH (grupos de diagnóstico hospitalar) mais elevado, gerando remuneração extra para médicos, enfermeiros e assistentes operacionais.

Paralelamente, continua em curso um segundo processo disciplinar destinado a apurar o montante das verbas que o médico tem de devolver, relativas às cirurgias realizadas em produção adicional.

