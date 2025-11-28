Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Transmitimos à ministra que aquilo que apresentou foi muito pouco. A direção da APG vai ainda reunir-se, mas será para decidir formas de protesto”, afirmou César Nogueira à agência Lusa, divulga o Notícias ao Minuto, salientando a insatisfação generalizada entre os militares.

Na reunião com as cinco associações, o Governo apresentou um documento que prevê, numa fase imediata, apenas a revisão dos serviços remunerados. Outras matérias consideradas prioritárias pelas estruturas como alterações à portaria de higiene e saúde no trabalho, revisão de carreiras, estatuto remuneratório e sistema de avaliação, foram incluídas no processo negocial, mas sem qualquer data para concretização, o que motivou críticas.

A ministra deu também a conhecer que o suplemento especial de serviço, atribuído aos militares da investigação criminal e das unidades especiais, será atualizado em 2,15% em janeiro de 2026. Na prática, este aumento traduz-se, segundo as associações, num acréscimo de apenas três a sete euros mensais, consoante as funções desempenhadas, um valor considerado “insignificante” face às exigências e responsabilidades destes profissionais.

As associações aguardam agora reuniões internas para definir a intensidade e o formato dos protestos, num clima crescente de pressão sobre o Governo para acelerar e reforçar as medidas de valorização da carreira na GNR.