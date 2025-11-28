Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O comandante da Corporação de Bombeiros do Fundão, José Sousa, demitiu-se na sequência do caso dos operacionais que alegadamente violaram um colega de 19 anos no quartel.

Recorde-se que o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, em colaboração com a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ), deteve esta terça-feira onze bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão.

Os detidos são suspeitos de terem cometido dois crimes de violação e um crime de coação sexual, ocorridos em duas ocasiões distintas, nos quartéis do Fundão e da Soalheira.

A vítima, outro bombeiro com 19 anos, terá sido sujeita a atos sexuais violentos numa alegada praxe, realizada durante os seus dois primeiros serviços na corporação.

A investigação começou após a apresentação de queixa pela própria vítima, com total apoio do comando da associação, que colaborou de forma ativa com a Polícia Judiciária.

