O comandante da Corporação de Bombeiros do Fundão, José Sousa, demitiu-se na sequência do caso dos operacionais que alegadamente violaram um colega de 19 anos no quartel.
Recorde-se que o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, em colaboração com a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ), deteve esta terça-feira onze bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão.
Os detidos são suspeitos de terem cometido dois crimes de violação e um crime de coação sexual, ocorridos em duas ocasiões distintas, nos quartéis do Fundão e da Soalheira.
A vítima, outro bombeiro com 19 anos, terá sido sujeita a atos sexuais violentos numa alegada praxe, realizada durante os seus dois primeiros serviços na corporação.
A investigação começou após a apresentação de queixa pela própria vítima, com total apoio do comando da associação, que colaborou de forma ativa com a Polícia Judiciária.
