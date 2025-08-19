Úrano agora tem 29 luas. Telescópio James Webb deteta nova lua minúscula a orbitar o planeta

O telescópio espacial James Webb, o maior e mais potente em órbita, detetou uma nova lua minúscula a orbitar Úrano, que, com esta, totaliza 29 luas, anunciou esta terça-feira a agência espacial norte-americana (NASA).
Todas as luas de Úrano, com exceção da nova anunciada, que só tem uma designação técnica, têm nomes de personagens dos escritores clássicos britânicos William Shakespeare e Alexander Pope.
Cerca de metade das luas são pequenas e orbitam Úrano, um gigante gasoso, a uma distância mais próxima.
