Úrano agora tem 29 luas. Telescópio James Webb deteta nova lua minúscula a orbitar o planeta

19 ago 2025 23:29
O telescópio espacial James Webb, o maior e mais potente em órbita, detetou uma nova lua minúscula a orbitar Úrano, que, com esta, totaliza 29 luas, anunciou esta terça-feira a agência espacial norte-americana (NASA).
AFP PHOTO /EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY / L. CALCADA

Todas as luas de Úrano, com exceção da nova anunciada, que só tem uma designação técnica, têm nomes de personagens dos escritores clássicos britânicos William Shakespeare e Alexander Pope.

Cerca de metade das luas são pequenas e orbitam Úrano, um gigante gasoso, a uma distância mais próxima.

 
 

