Integrado no projeto pedagógico das Comédias do Minho, o espetáculo procura tornar quatro clássicos de Shakespeare — A Tempestade, Otelo, Ricardo III e Conto de Inverno — acessíveis ao olhar infantil. Para isso, recorre à manipulação de objetos, ao jogo cénico e à interação direta com o público, transformando tramas complexas em histórias claras, divertidas e visualmente apelativas.

A criação parte de uma questão central: como se resume uma história? A partir daí, levanta outras perguntas, como “o que escolher contar e o que deixar de fora?”, “será justo apagar personagens em benefício de outras?” ou “para onde vai o que não contamos?”. Estas interrogações orientam a dramaturgia, oferecendo uma experiência lúdica e partilhada em que intérpretes e público exploram juntos diferentes formas de construir e reconstruir narrativas.

Com duração aproximada de uma hora, “Faz-me um Resumo” estará em circulação durante janeiro de 2026 pelos municípios de Monção, Paredes de Coura, Melgaço e Valença, com sessões dirigidas a famílias e escolas. A iniciativa reforça a missão das Comédias do Minho de aproximar crianças e jovens das práticas artísticas no território.

A peça conta com Joana Petiz e João Costa na interpretação, cenografia e figurinos de Susana Paixão e foi encomendada pelas Comédias do Minho a Joana Magalhães.

