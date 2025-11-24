Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Algo estranho aconteceu durante a transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional (ISS), que deixou milhões de espectadores em choque. Um objecto luminoso e de formato triangular foi avistado a pairar sobre a Terra, antes de o sinal ser abruptamente cortado, alimentando rumores de um possível OVNI.

As redes sociais encheram-se de imagens e vídeos do que muitos descrevem como “uma nave extraterrestre em órbita”, com utilizadores a questionarem se a NASA teria interrompido propositadamente a emissão para ocultar a presença de algo inexplicável.

No entanto, a NASA esclareceu rapidamente que falhas no feed ao vivo são frequentes e geralmente causadas por problemas de comunicação via satélite. “O objecto observado é consistente com reflexos solares em painéis ou pequenos detritos espaciais. Não existe qualquer evidência de vida extraterrestre”, afirmou um porta-voz da agência.

Especialistas em astronomia lembram que fenómenos como este não são raros. "Satélites, partículas de gelo ou detritos orbitais podem criar imagens impressionantes que confundem até os mais atentos", dizem.

Apesar das explicações científicas, o vídeo continua a circular amplamente, acumulando milhões de visualizações e comentários, demonstrando que o fascínio pelo desconhecido e pelo mistério espacial permanece irresistível.

