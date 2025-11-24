A comissária europeia dos Serviços Financeiros, Maria Luís Albuquerque, voltou a lançar um aviso direto às gerações mais jovens sobre o futuro das reformas na Europa. Em entrevista ao jornal El Mundo, Albuquerque sublinhou que o envelhecimento demográfico, a maior fragmentação das carreiras e a pressão crescente sobre os sistemas públicos de pensões tornam essencial reforçar a poupança complementar.
Maria Luís Albuquerque alerta jovens europeus: “Depender apenas da pensão pública pode expor a uma vulnerabilidade financeira na velhice”
