Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



"Vai ter aqui a maior ilegalidade da minha vida profissional", começou por afirmar Eduardo Barroso ao jornalista da SIC Notícias, Rodrigo Pratas, assinalando que pode ser identificativa da realidade: "Quando era diretor de serviços há 20 anos, apareceu um doente de raça negra em coma hepático que se não fizesse um transplante morria".

O médico acrescentou que acabou por aparecer um dador. Quando se preparava para fazer o transplante chegou uma pessoa, que não identificou para não a comprometer caso a confissão tivesse repercussões, que lhe disse que aquele doente não existia, era um imigrante ilegal e, por isso, não tinha direito a ser transplantado.

Preparando-se para fazer a operação diz que respondeu : "Olhe, esta conversa só existiu daqui a 15 minutos. E fiz a cirurgia". "Se eu estou a confessar esta ilegalidade, eu gostava de perguntar a essa pessoa, a esse candidato à presidência da república (referindo-se a André Ventura), o que faria na minha posição?", o médico disse ainda que os portugueses podem julgá-lo e que o doente era um jovem com "olhos lindíssimos" e "fácil de empatizar".

Eduardo Barroso terminou deixando a sugestão de se fazer esta questão a todos os candidatos à presidência, "o que fariam na sua situação?".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.