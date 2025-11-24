Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado da Marina de Portimão, “este ano, a Marina de Portimão® reuniu a melhor pontuação a nível nacional, sendo distinguida entre as 18 marinas e portos de recreio com Bandeira Azul em Portugal. Trata-se da primeira vez que a Marina de Portimão recebe este prémio, facto que reforça o significado da distinção.”

O comunicado acrescenta que, para ser eleita, a Marina “desenvolveu, ao longo do ano, diversas iniciativas inovadoras e inclusivas, envolvendo a comunidade local, estudantes, visitantes e parceiros”, destacando a Câmara Municipal de Portimão, a Associação Teia d’Impulsos, a Vela Solidária e a Algarve Sun Boats, que “contribuíram para o objetivo de promover a sustentabilidade, a proteção dos ecossistemas marinhos e a consciencialização ambiental”.

Sobre o prémio, a administração da Marina afirma: “Este prémio é um reconhecimento do trabalho contínuo da nossa equipa e dos nossos parceiros na promoção de boas práticas ambientais. Continuaremos a investir em projetos que inspirem e mobilizem a comunidade para um futuro mais sustentável.”

Sublinham ainda que a distinção “vem reforçar a posição da Marina de Portimão® como referência nacional na gestão sustentável e na educação ambiental” e está alinhada com os objetivos da Estratégia Nacional de Educação Ambiental. Entre as práticas pioneiras da Marina estão “sistemas de recolha seletiva de resíduos, tratamento de águas residuais, postos de abastecimento para veículos elétricos, energia solar e programas de educação ambiental na proteção do ambiente marinho.”

Além deste prémio, a Marina de Portimão já tinha recebido reconhecimentos internacionais como “Melhor Marina do Sul da Europa” nos World Luxury Travel Awards 2025, a certificação “SuperYacht Ready Marina”, o Jack Nichol Award, as “5 Âncoras de Ouro” e o International Clean Marina.

