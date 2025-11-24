Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



A fonte da PJ adiantou que se trata de “um homem que foi encontrado morto na Estrada das Várzeas, junto a uma estação de serviço de Queijas”, mas não forneceu mais detalhes sobre a vítima ou as circunstâncias da morte.

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), o alerta chegou através de uma comunicação para a esquadra de Queijas, cerca das 13h00 de domingo. “Foi encontrado um corpo de homem com mais de 50 anos, com sinais de morte violenta, num canavial na Estrada das Várzeas, em Queijas”, confirmou a fonte à Lusa, acrescentando que a PSP acionou imediatamente a PJ para investigar o caso.

A investigação está em curso, mas a PJ ainda não divulgou detalhes sobre suspeitos ou possíveis motivações.

