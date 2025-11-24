Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro jogo realiza-se a 19 de dezembro, com o segundo a 21 de dezembro, ambos com início às 19h45.

Este será o regresso da Seleção Nacional ao Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, onde Portugal jogou pela última vez em outubro de 2013, num encontro de preparação frente a Espanha que terminou empatado a um golo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.