Mais de 80% dos portugueses consideram os serviços de transporte em veículos descaracterizados (TVDE), como os prestados pela Bolt ou Uber, uma ferramenta importante para aumentar a segurança rodoviária — especialmente na prevenção de acidentes relacionados com o consumo de álcool. A conclusão é de um inquérito nacional conduzido pelo Centro de Estudos Aplicados da Católica Lisbon School of Business & Economics, em parceria com a plataforma de mobilidade Bolt.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt De acordo com o estudo, 81% dos inquiridos reconhecem a relevância dos TVDE na segurança nas estradas, sendo que 58% afirmam que o impacto é “significativo”. “Os dados são claros: os portugueses confiam nos TVDE quando a segurança está em causa”, afirma Mário de Morais, responsável de ride-hailing da Bolt em Portugal. “Quer seja para evitar conduzir após o consumo de álcool, quer para garantir que um amigo chegue a casa em segurança, as plataformas de mobilidade tornaram-se uma opção de confiança”. A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui. A segurança é um fator determinante na escolha deste tipo de serviço, sobretudo durante a noite ou em situações de risco acrescido. Quase metade dos participantes (48%) já optou por um TVDE por se sentir mais seguro, 31% para evitar conduzir com fadiga ou distração e 27% para não conduzir após consumir bebidas alcoólicas. A perceção de segurança é ainda mais evidente após saídas noturnas: nove em cada dez utilizadores afirmam sentir-se seguros ao utilizar TVDE nesse contexto, sendo essa confiança particularmente acentuada entre pessoas com maior nível de escolaridade. Mais de metade dos inquiridos (51%) já usou uma aplicação de mobilidade para garantir que outra pessoa chegasse a casa em segurança. Entre estes, 33% dizem fazê-lo sempre e 18% com frequência. O inquérito, realizado em maio a mais de 600 adultos em todo o país, revela ainda que 32% dos portugueses usam TVDE regularmente. A adesão é maior entre mulheres (58%) e adultos com menos de 45 anos. As principais razões apontadas para a escolha destes serviços incluem conveniência (58%), acessibilidade (31%) e o facto de não possuírem automóvel (25%).