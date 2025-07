A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt.

O Festival tem a "missão de descomplicar a cozinha saudável e inspirar escolhas mais conscientes para o corpo", regressa à Quinta da Conceição, sexta-feira (25/07), com o showcooking de Tripas à Moda do Porto, em versão vegan, servido por Catarina Chavinha da ProVeg Portugal , organização portuguesa sem fins lucrativos que "promove um sistema alimentar de base vegetal, mais justo, saudável e sustentável", dizem em comunicado enviado às redações.

Bruna Simões, segundo lugar do Masterchef Portugal 2024, "apresenta uma receita 100% vegan: “Pastel sem bacalhau” e “Creme de marosca” (versão vegan de creme de marisco)".

No final do dia, atua o duo, Golden Age Groove, "que conjuga temas originais e versões de clássicos do jazz, bossa nova, latin beats e blues".

A palestra, “A alimentação vegetariana em todas as fases do ciclo de vida”, arranca o dia de 26 de julho com "diálogos sobre alimentação equilibrada e de base vegetal", a anfitriã é Marcia Gonçalves , autora do blog Compassionate Cuisine.

Maria de Melo Falcão, criadora digital e presença nas televisões, prepara de seguida um "showcooking onde apresenta a sua versão saudável e 100% vegetal de sardinhas assadas e bifanas: Tofurdinhas e Seitanas". A escritora, Gabriela Oliveira, sobe a palco para partilhar a sua receita “Burritos de feijão com cogumelos” seguindo-se uma palestra "focada na promoção da saúde pública e da alimentação consciente, e ainda um showcooking de sopa de miso vegan".

O músico e produtor carioca, Tiito, termina a noite com o "espetáculo “Classics of the Soul”, um tributo aos grandes temas do soul, blues, jazz e R&B".

O último dia começa com uma masterclass conduzida pelo Chef Emanuel Sálvio, ex-concorrente do Masterchef Brasil, que segundo comunicado, "promete mostrar de que forma se podem preparar refeições deliciosas e equilibradas, sem ingredientes de origem animal".

Também Marta Ferreira, criadora do projeto Martilicious, apresenta "uma talk sobre alimentação à base de plantas, partilhando o seu percurso e dicas práticas para uma cozinha saudável, criativa e cheia de sabor"; Regina Lima, logo a seguir, dá voz e mãos a um "showcooking dedicado às populares smoothie bowls e à granola caseira".

Not So Vegan, Just Delicious , onde "recria os clássicos da cozinha italiana numa versão 100% vegetal, refletindo a influência das suas vivências em Itália". Na música, Estrela Gomes, cantora e compositora, conhecida pelo seu "mouth-trumpet" (técnica vocal que imita o som do trompete) na digressão europeia e pelos "temas originais em português" que tem "conquistado o público". Pelas 16h30, a nutricionista Joana Pereira, apresenta uma palestra sobre a relação entre "Alimentação vegetariana e saúde" e seguida do "showcooking italiano" de Gabriela Craveiro, fundadora do, onde "recria os clássicos da cozinha italiana numa versão 100% vegetal, refletindo a influência das suas vivências em Itália".

As manhãs do fim de semana tem "momentos dedicados ao bem-estar e aos mais pequenos" com "aulas de yoga" e o "workshop infantil “Os animais são nossos amigos”.

Segundo nota às redações, estão presentes "dezenas de expositores de marcas e projetos portugueses centrados no vegetarianismo e na sustentabilidade". Desde comida tradicional portuguesa "como a do restaurante Alho Porro, à cozinha internacional de inspiração indiana com o Nikki’s Canteen opções saudáveis assinadas pelo Soul Food, doces portugueses em versão vegetal da Padoca e até sugestões típicas de festival, como os cachorros-quentes do Pecado Saudável".

Também conta com marcas ligadas "ao vestuário e acessórios sustentáveis, cosmética vegan e natural, higiene pessoal, filtragem de água e livros sobre alimentação e estilo de vida vegetariano e vegano".