A iniciativa, "The Brain Unlocked", alia raciocínio, destreza e trabalho em equipa e está aberta ao público na sede da UCP, em Lisboa, mediante inscrição prévia. A entrada é gratuita.

O ponto de partida é o misterioso desaparecimento de uma cientista da Universidade Católica. Os participantes são desafiados a decifrar pistas sobre a existência de um laboratório secreto e a descobrir a mensagem encriptada que pode revelar o seu paradeiro - tudo num ambiente inspirado no universo das Neurociências.

O escape room foi criado no âmbito da nova licenciatura em Neurociências de Sistema e Cognitiva, que arranca em setembro e é a primeira em Portugal.

De acordo com Filipa Ribeiro, coordenadora do curso, a atividade “pretende aproximar os participantes ao fascinante mundo da Neurociência, alertar para as suas crescentes aplicações em diferentes áreas de conhecimento e despertar para a descoberta científica”.

Este novo curso, totalmente lecionado em inglês, resulta de uma colaboração entre a Faculdade de Ciências da Saúde e Enfermagem e a Faculdade de Medicina da Católica, e inspira-se nos melhores programas internacionais.

As sessões decorrem às terças e quintas-feiras, entre as 10h00 e as 12h00 e das 15h00 às 17h00. A inscrição pode ser feita através do email saude.sede@ucp.pt.