Com encenação de Paulo Sousa Costa e produção da Yellow Star Company, este clássico intemporal promete encher o palco de ritmo, emoção, humor e muita nostalgia, ao som dos hits que marcaram gerações.

O nome do musical, vem de uma subcultura de jovens trabalhadores norte-americanos conhecidos como "greasers", gangues de rua existentes no nordeste e no sudeste dos Estados Unidos na década de 1950. O estilo de vida destes jovens tornou-se popular entre a juventude americana devido ao seu aspeto de rebelião aos modos e costumes.

A peça passa-se em 1959, na fictícia 'Rydell High School' e segue a vida de dez adolescentes e a sua realidade de namoros, amores e carros. Os temas musicais procuram seguir os sons dos primórdios do rock and roll.

"Passado na Califórnia no final dos anos 50 e começo dos anos 60, tendo como pano de fundo o comportamento dos jovens dessa época, é a história de um casal de estudantes, Danny e Sandy, que trocam juras de amor no verão mas, separam-se, pois ela voltará para a Austrália. Entretanto, os planos mudam e Sandy acaba por se matricular na escola de Danny. A partir desse momento, tudo poderá acontecer e o amor irá imperar, mas não sem antes os jovens andarem desavindos.

O final feliz derrete corações e o humor insólito, próprio de jovens na flor da idade faz deste argumento um clássico que tem atravessado gerações e que continua em cena em inúmeras salas de teatro, nos EUA", diz a sinopse.

Algumas das músicas do musical como "Summer Nights" e "You're the One That I Want" são alguns dos temas mais conhecidos deste musical.

"Grease" foi nomeado para sete Prémios Tony em 1972, incluindo melhor musical, melhor ator e melhor coreografia. Adrienne Barbeau ganhou o Theatre World Award de melhor atriz coadjuvante e o musical ganhou o Drama Desk Award de melhor coreografia e melhor vestuário depois de estrear na Broadway.

Em 1978 a comédia musical também estreou no cinema com as estrelas John Travolta como Danny e Olivia Newton-John como Sandy.

Esta produção portuguesa estreia no Capitólio, em Lisboa, no dia 3 de outubro e os bilhetes já estão à venda aqui. Vão existir sessões de quarta-feira a sexta-feira às 21h00 e uma sessão dupla aos sábados e domingos às 16h00 e 21h00. Os bilhetes custam entre 20 e 30 euros.