A notícia é avançada pelo Correio da Manhã. Esta taxa de álcool por litro de sangue já é considerada crime.

O presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, terá sido detido, depois de ter sido apanhado a conduzir alcoolizado.

Foi mandado parar pela GNR e acusou uma taxa de 1,8 gramas de álcool por litro de sangue.

Contactado pelo Correio da Manhã, o autarca disse que tinha estado num convívio com amigos.

O autarca vai ser presente a tribunal esta segunda-feira e pode ser punido com um ano de prisão ou uma multa de 120 dias.

Recorde-se que Valentino Salgado Cunha, que era vice-presidente do município, assumiu a presidência no ano passado, depois de o anterior presidente, Luís Dias, ter renunciado ao cargo no dia seguinte às eleições legislativas de 10 de março de 2024, nas quais foi eleito deputado pelo Partido Socialista (PS).