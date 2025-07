Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Através da projeção em videomapping, os visitantes podem ficar a conhecer "a lenda da construção da Torre de Dornes e a lenda do achamento de Nossa Senhora do Pranto".

Está experiência é gratuita e está "disponível todos os dias entre as 20h00 e as 02h00", já que é ativada, "na língua pretendida, no totem da Rota dos Templários, junto à torre pentagonal de Dornes".

A Experiência Imersiva da Torre de Dornes foi inaugurada no final de junho e, segundo o município, é "um projeto inovador que alia tecnologia, história e emoção".

Na inauguração, Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, sublinhou que este tipo de iniciativas "mostra como é possível dar uma nova vida ao passado, tornando-o relevante e atrativo para o turismo de hoje".

Bruno Gomes, presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, destacou o orgulho local: "Dornes é um símbolo forte da nossa identidade e este projeto é mais um passo na afirmação da vila como destino cultural de excelência".