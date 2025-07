Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo Centro de Inteligência Competitiva do Alentejo (CiC) na vila de Campo Maior, Portalegre, tem como coordenador científico Miguel Castro Neto Diretor da NOVA IMS, que considera o CiC "um polo de dinamização e qualificação dos recursos humanos do tecido empresarial da região".

Acrescenta ainda que essa "ambição" vai ser possível através de "decisões baseadas em ciência de dados e envolvendo empresas, administração pública, associações e a sociedade civil" num "ecossistema regional de valorização e transferência de tecnologia".

Luís Rosinha, Presidente da Câmara de Campo Maior, disse em comunicado enviado às redações, estar "orgulhoso" pela "génese" do projeto "de colocar os dados, a inteligência artificial e a inovação tecnológica ao serviço do desenvolvimento sustentável da região do Alentejo" e por colocar "Campo Maior numa posição privilegiada" com a possibilidade de contar com novos parceiros regionais e também alguns "atores nacionais".

O centro construído na antiga “Escola Básica da Cooperativa” conta com três espaços distintos:

A "Sala Imersiva", segundo divulgado no site do CIC, vai permitir o "debate estratégico" e a promoção de um novo paradigma de políticas públicas baseadas em evidências", que podem derivar do "desenvolvimento de soluções práticas, como Plataformas Analíticas Intermunicipais, Setoriais, e Municipais, permitindo o tratamento e visualização de dados em tempo real, apoiando a tomada de decisão". Por exemplo, se um evento acontecer na região dá para perceber imediatamente o seu impacto.

Na "Sala Colaborativa" acolhe-se "o programa de ativação da inteligência artificial na economia do Alentejo" e já tem programas de formação marcados para o último trimestre deste ano e início de 2026.

Por último, na "Sala Formativa" com um "sistema híbrido" de "aprendizagem contínua", que envolve "formação teórica e prática, workshops e mentoria, dinamizadas por especialistas académicos e parceiros institucionais".

Este projeto, segundo o site do Portugal 2020, é financiado pelo "Programa Operacional Regional Alentejo 2020, através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, representando um investimento total de quase 992 mil euros, financiado a 85%, com o Município a assegurar o valor da contrapartida nacional no valor de quase 150 mil euros".