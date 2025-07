Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os dados são do "entusiasmómetro" da NOS, uma solução 5G de analítica de som, apoiada por inteligência artificial, que mediu em tempo real as reações sonoras do público.

No palco NOS, os Muse registaram o maior número de aplausos do público, seguidos pelos Nine Inch Nails e os Jet.

O concerto onde os fãs mais gritaram foi no da norte-americana, Olivia Rodrigo, seguida por Mark Ambor e Benson Boone.

Os franceses, Justice, conseguiram a maior intensidade de reações entre o público, e os fãs de Girl in Red foram os que mais cantaram.

Nos assobios, a liderança vai para The Wombats.