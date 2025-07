Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima foi submetida a uma TAC, em Málaga, Espanha, antes de ser restaurada, e foi revelada uma surpresa: no interior há uma cápsula que pode conter alguma mensagem ou documento relacionado com o escultor português José Ferreira Thedim, autor da estátua.

Mamede Thedim, filho do escultor, explica ao 24notícias que o procedimento chegou a ser habitual, já que "às vezes os clientes pediam que incluísse uma espécie de buraco na nuvem da imagem e punham lá qualquer coisa".

"Às vezes podia ser só um papel com o ano de execução de imagem, uma mensagem, um anel ou outra jóia. Mas neste caso não faço ideia", avança, lembrando também que o próprio escultor tem "liberdade" para alguma intervenção que permaneça desconhecida aos demais.

Realçando que estas pequenas cápsulas "dependiam do pedido do cliente", recorda que "era ainda um jovem" quando o pai se dedicava a estas obras e, por isso, não se recorda do que possa ter sido pedido. Do pai nunca ouviu justificação nenhuma quanto à possibilidade de um documento no interior de uma imagem peregrina.

Sobre as esculturas do pai, Mamede Thedim lembra que já existem poucas em Fátima. "Há apenas a imagem da Capelinha das Aparições, a imagem peregrina que está na Basílica, o Imaculado Coração de Maria e a Senhora do Carmelo. Se disserem que há mais é falcatrua". Além destas, também a imagem peregrina n.º2 continua em peregrinação pelo mundo, embora com menos frequência.

"Infelizmente copiou-se muito para fazer réplicas daquilo que o meu pai executou. Mas em Fátima, quanto à imagem peregrina, como a de Málaga, a única autêntica, verdadeira, é a que foi feita segundo as indicações da Irmã Lúcia. O resto são fotocópias", atira. "São réplicas, não têm o dom nem a alma do artista".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Mamede Thedim, que acabou por seguir a profissão do pai e estudou em Itália para aprofundar a arte, conta que José Ferreira Thedim "tinha empregados para a escultura, mas uma imagem nunca saía de casa sem ele dar o aval " e "as cabeças eram todas feitas por ele".

"Dizia muitas vezes que Nossa Senhora se serviu dele para poder responder à fé dos católicos na figura dela. Agradecia muito a Nossa Senhora, era um apaixonado por Nossa Senhora. Nunca dizia que era um dom dele, era um dom que Deus lhe emprestou até ao fim da vida dele", afirma.

Tal como o pai, também Mamede Thedim fez "muitas, muitas" imagens de Nossa Senhora ao longo da vida. "Foi o que ele mais me pediu para continuar no ramo dele".

Por isso, também sabe o que são estas pequenas cápsulas que podem aparecer nas imagens. "Fiz uma para o norte, para Ponte de Lima. Tive de mandar fazer um pequeno vaso de prata para ficar embutido na nuvem, mas tinha um vidro à frente. O que ia lá para dentro ficou a cargo do cliente, eu não sei", explica.

Apesar de tudo — e de todos os mistérios que possam aparecer em esculturas do pai —, há uma coisa que Mamede Thedim evidencia: "Quando se fala de Fátima temos de falar forçosamente do meu pai. Foi através dele e da imagem que criou que os fiéis também se aproximaram".

E o mesmo acontece noutros locais. Além de Málaga, há imagens esculpidas por José Ferreira Thedim "espalhadas pelo mundo", até nos EUA e na Rússia — e noutros países de que nem há registo, já que "nem ele apontava e não dizia nada a ninguém" se assim o entendesse.

A imagem e a cápsula de Málaga

A descoberta da cápsula no interior da imagem de Nossa Senhora em Málaga começou como uma etapa preliminar do processo de restauro para determinar o estado de conservação da escultura de madeira — conhecida como "La Peregrina" — e garantir uma intervenção respeitosa. Mas o que parecia ser apenas uma TAC revelou-se uma surpresa.

O exame foi realizado na Unidade de Diagnóstico por Imagem do Hospital HM Málaga, recorrendo a tecnologia de alta resolução que permite o estudo da estrutura interna sem necessidade de intervenção física.

Dentro da imagem foi encontrada uma pequena cápsula, que pode conter uma mensagem ou documento relacionado com o escultor, o português José Ferreira Thedim, responsável pela imagem venerada no Santuário de Fátima, em 1920.

Esta é uma das 12 imagens peregrinas que foram criadas, na década de 1940, para viajar pelo mundo e possui um selo oficial de autenticidade que atesta a sua proveniência e relevância.

Contudo, do total das imagens, apenas esta ficou por regressar ao Santuário de Fátima, devido a um pedido do bispo espanhol Ángel Herrera Oria.