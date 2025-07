Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apenas 3% dos inquiridos diz estar satisfeitos com o que foi partilhado. Cerca de 29% dizem que o tema lhes é indiferente e 17% afirmam não ter ouvido o suficiente para formar opinião, diz uma sondagem feita pela CNN Internacional.

Os apoiantes mais fervorosos de Trump, MAGA, manifestaram descontentamento com o memorando, apesar de o presidente lhes pedir que deixem o caso para trás e de apoiar publicamente a procuradora-geral Pam Bondi.

Os democratas (56%) e os independentes (52%) mostram-se mais insatisfeitos do que os republicanos (40%). Entre estes, 38% dizem que o tema lhes é indiferente — mais do que entre democratas (27%) e independentes (26%).

Isto reflete uma tendência desde o primeiro mandato de Trump: os republicanos tendem a mostrar menos preocupação pública com temas que possam ser embaraçosos para o ex-presidente.

Epstein, um financeiro caído em desgraça e condenado por crimes sexuais, atraiu grande atenção pública pelas suas ligações a figuras ricas e influentes. Em 2019, foi encontrado morto na prisão enquanto aguardava julgamento — a morte foi classificada como suicídio.

Durante a campanha de 2024, Trump prometeu divulgar mais documentos sobre o caso, alimentando expectativas entre apoiantes de que isso revelaria o envolvimento de figuras de alto perfil. No entanto, o diretor do FBI, Kash Patel, e Pam Bondi disseram que Epstein se suicidou e negaram a existência de uma “lista de clientes”.

A insatisfação é maior entre os homens (55%) do que entre as mulheres (45%) e entre os mais jovens (56% abaixo dos 35 anos) comparado com os mais velhos (47%).

Dentro dos dois grandes partidos há divisões: republicanos muito conservadores e independentes próximos do partido estão mais insatisfeitos (48%) do que os conservadores moderados (40%). Do lado democrata, os liberais mostram mais descontentamento (70%) do que os moderados (52%).

Independentes que se inclinam para um partido mostram níveis mais altos de insatisfação do que membros assumidos desses partidos: 68% entre os que se inclinam para os democratas e 53% entre os que se inclinam para os republicanos.

A sondagem foi realizada pela SSRS entre 10 e 13 de julho, com 1.057 adultos nos EUA, com uma margem de erro de ±3,5 pontos percentuais.