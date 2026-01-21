Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Zelensky encontrava-se esta quarta-feira em Kiev, no mesmo dia em que Trump discursou no Fórum Económico Mundial. Durante a intervenção, o Presidente norte-americano afirmou estar a planear um encontro com o Presidente ucraniano ainda esta semana. “Estou a lidar com o Presidente Zelensky e penso que ele quer chegar a um acordo”, disse Trump.

Mais tarde, à margem de uma reunião bilateral com a Suíça, Trump confirmou aos jornalistas que o encontro com Zelensky deverá realizar-se na quinta-feira, com o objetivo de prosseguir as conversações sobre os esforços para pôr fim à guerra na Ucrânia.

O encontro em Davos ocorre no mesmo dia em que o enviado especial de Trump para a política externa, Steve Witkoff, e o seu genro, Jared Kushner, se deslocam a Moscovo para reuniões com o Presidente russo, Vladimir Putin, segundo as mesmas fontes.

Durante o discurso no Fórum, Trump voltou a adotar um tom crítico, afirmando acreditar que tanto Zelensky como Putin estão em condições de alcançar um acordo. “Acredito que estão num ponto em que podem juntar-se e fechar um acordo. E, se não o fizerem, são estúpidos”, afirmou o Presidente norte-americano.

