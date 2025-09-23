Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, vão reunir-se esta terça-feira, em Nova Iorque.

A confirmação foi feita pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que explicou tratar-se de um encontro paralelo à 80.ª Assembleia-Geral da ONU.

Zelensky já se encontra na cidade norte-americana, acompanhado da primeira-dama, Olena Zelenska. Numa mensagem publicada no Telegram, o chefe de Estado ucraniano sublinhou a importância da semana diplomática, afirmando esperar “novo apoio dos parceiros” internacionais.

No último encontro entre os dois líderes, Trump tentou lançar esforços para um acordo entre Kyiv e Moscovo, sem avanços até ao momento.

Além da reunião com Zelensky, Trump terá ainda encontros bilaterais com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e com o presidente argentino, Javier Milei.

