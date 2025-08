“Com base nas declarações altamente provocativas do ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, que agora é vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, ordenei que dois submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas, para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso. Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejadas. Espero que este não seja um desses casos. Obrigado pela atenção a este assunto!”, disse Trump em uma publicação no Truth Social.