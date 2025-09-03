Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Peço que transmita os meus mais calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América", escreveu Donald Trump na rede Truth Social, na terça-feira, dirigindo-se ao Presidente chinês, Xi Jinping.

O comentário surgiu durante as celebrações em Pequim do 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, marcadas por um desfile militar com a presença de diversos líderes mundiais, incluindo o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

Donald Trump criticou ainda a China por "não reconhecer" o sacrifício dos soldados norte-americanos na guerra contra o Japão.

À margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, Xi Jinping e Vladimir Putin reuniram-se na véspera, reiterando o fortalecimento da parceria estratégica sino-russa.

Segundo Xi, citado pela televisão estatal CCTV, “as relações entre a China e a Rússia resistiram a mudanças no cenário internacional e tornaram-se um exemplo do que devem ser as relações entre potências”.

Kim Jong-un chegou a Pequim a bordo de um comboio blindado e juntou-se ao grupo, na primeira visita à China desde 2019.

Este reencontro entre os três líderes acontece duas semanas após Donald Trump ter-se reunido com Vladimir Putin no Alasca, num encontro que terminou sem acordo para um cessar-fogo na Ucrânia.