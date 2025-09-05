Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem de 26 anos ficou gravemente ferido após um tiroteio ocorrido esta sexta-feira de madrugada, na Rua do Poço do Borratém, junto ao Martim Moniz, em Lisboa.

Segundo confirmou a PSP, em declarações ao 24notícias, o alerta foi dado às 3h44. A vítima apresentava múltiplos ferimentos de bala: dois disparos na zona do tórax, um no rosto e outro no braço. Foi transportada em estado grave para o Hospital de São José.

Fontes policiais indicaram que há dois suspeitos do crime, estando a Polícia Judiciária a conduzir a investigação. A PJ compareceu na esquadra da PSP para recolher depoimentos de testemunhas.

As autoridades adiantam que os motivos do ataque ainda não são conhecidos. Não há registo de mais pessoas envolvidas, nem os moradores da zona estiveram em perigo durante a ocorrência.

O local foi isolado durante a madrugada para a recolha de vestígios, mas a rua já se encontra reaberta.