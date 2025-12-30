Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Questionado pelos jornalistas, revela o The Guardian, sobre se os dois líderes discutiram uma retirada das tropas israelitas antes da desmilitarização do Hamas, Trump respondeu:

“Se eles não se desarmarem como concordaram, eles concordaram com isso, então haverá inferno a pagar. E nós não queremos isso, não o procuramos. Mas têm de se desarmar num período relativamente curto.”

Num gesto de reconhecimento mútuo, Benjamin Netanyahu anunciou ainda que Trump será agraciado com o Prémio Israel, a mais alta distinção civil do país. Esta será a primeira vez, desde a criação do prémio nos anos 1950, que é concedido a alguém que não seja cidadão israelita.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Florida, na segunda-feira, para conversas cruciais sobre a próxima fase do frágil plano de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Os dois líderes também discutiram o Irão, com Trump a afirmar que, se Teerão reconstruísse as instalações nucleares, os EUA "as derrubariam".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.