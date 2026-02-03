Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação foi conduzida pela unidade de crimes cibernéticos do Ministério Público de Paris, com o apoio da Europol e da polícia francesa, que investigam possíveis irregularidades no algoritmo da rede social e no processamento automatizado de dados.

Segundo o comunicado das autoridades, as buscas surgem no contexto de um inquérito iniciado em janeiro de 2025, depois de denúncias de um deputado francês que alertou para um possível problema nos algoritmos da X e uma alegada interferência nos sistemas informáticos da plataforma.

O caso foi posteriormente alargado após relatórios que criticaram o comportamento do chatbot de inteligência artificial Grok, integrado na plataforma, incluindo a disseminação de conteúdos que negam crimes contra a humanidade e deepfakes de conteúdo sexual explícito.

As autoridades francesas anunciaram ainda ter convocado Elon Musk e a antiga CEO da X, Linda Yaccarino, para uma audiência voluntária em Paris no dia 20 de abril de 2026, no âmbito desta investigação sobre potenciais crimes cibernéticos.

O Ministério Público publicou uma mensagem na própria plataforma X, anunciando as buscas e informando também que vai deixar de utilizar a rede social para comunicações oficiais, incentivando os utilizadores a seguirem‑nos noutras redes sociais.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.