Pelas 6h30 mais de 290 mil clientes da E-Redes continuavam sem fornecimento de energia, depois da tempestade Kristin ter provocado danos da rede.
A informação foi dada pela própria empresa que acrescentou à agência Lusa que Leiria continua a ser a zona mais afetada com cerca de 221 mil clientes afetados.
Local onde a a E-Redes ativou o “estado de emergência”, tendo ali instalados 30 geradores e estando a ser mobilizados mais cerca de 200.
