"Acho que chegou a altura de pararmos de normalizar as ameaças de morte online. Ultrapassa todos os limites. Não me vou calar sobre isso", afirmou Margarida, reforçando a sua posição face a este tipo de assédio digital.

Em outra publicação, a namorada do piloto Lando Norris alertou para os efeitos reais das palavras na internet: “O discurso de ódio, o assédio e as ameaças de morte online não são coisas da internet. São formas graves de abuso e de comportamento criminoso. Por detrás de cada ecrã existe uma pessoa real", disse.

A atriz sublinhou ainda que nenhuma forma de assédio é aceitável e que as ameaças e intimidação ultrapassam todos os limites. "Não vou normalizar mais este comportamento. Escolho manifestar-me e impor limites. Podemos fazer melhor", acrescentou.