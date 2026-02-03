Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, durante uma visita a uma empresa em Pombal, e inclui os troços das autoestradas A8, A17, A14 e A19. A isenção entrará em vigor à meia-noite e terá a duração de sete dias.

A medida visa aliviar os custos e facilitar a mobilidade de residentes, trabalhadores e transportes de mercadorias nas regiões mais afetadas pela tempestade, contribuindo para a recuperação económica e logística após os danos causados pela depressão.

O Governo tem promovido outras ações de apoio às zonas afetadas, incluindo intervenções de limpeza, reparação de infraestruturas e apoios financeiros a famílias e empresas. A isenção de portagens junta-se a estas medidas como forma de mitigar o impacto da tempestade na vida quotidiana dos cidadãos, segundo o comunicado.

Autoridades e operadores de autoestradas alertam os condutores para que respeitem as normas de segurança durante este período, já que algumas vias ainda podem apresentar condições irregulares devido a quedas de árvores, detritos ou obras de reparação em curso.

