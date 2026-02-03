Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Luís Montenegro destacou os danos provocados às habitações, empresas e explorações agrícolas, muitos dos quais ainda sem energia elétrica, e sublinhou o papel da Estrutura de Missão para Reconstrução da Região Centro, liderada por Paulo Fernandes, na coordenação das operações de apoio e recuperação. "Mas precisamos de ter alguém no terreno a coordenar isto, será este senhor, eu diria nos próximos anos, não temos uma data final de tarefa para ele, mas provavelmente serão alguns anos até podermos terminar todo este trabalho", disse o primeiro-ministro.

Refira-se que o governante já tinha anunciado medidas de apoio direto a famílias e agricultores, incluindo uma ajuda de até 10 mil euros para prejuízos não cobertos por seguros, com supervisão das câmaras municipais e da comissão de coordenação e desenvolvimento regional. As mesmas condições aplicam-se a explorações agrícolas e florestais.

Para empresas, Montenegro referiu a criação de linhas de crédito de 500 milhões de euros para tesouraria e 1.000 milhões de euros para trabalhos de recuperação, além de layoff simplificado e isenção temporária de pagamentos de contribuições. O objetivo é agilizar o financiamento, com a linha de tesouraria prevista para entrar em funcionamento nos próximos dias e a de recuperação dentro de três a quatro semanas.

O primeiro-ministro anunciou também "duas moratórias de 90 dias para adiamento de pagamentos" de empréstimos à habitação e encargos fiscais, já em vigor desde 28 de janeiro. Montenegro concluiu apelando a um esforço conjunto entre entidades públicas, cidadãos e instituições para acelerar a reconstrução e minimizar os impactos do temporal.

