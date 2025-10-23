Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A TAP enfrenta um novo revés judicial e financeiro após o trânsito em julgado de uma decisão do Tribunal Constitucional que obriga a companhia aérea a pagar até 300 milhões de euros em indemnizações a cerca de 2.000 tripulantes de cabina com contratos a prazo desde 2006, avança o Diário de Notícias.

Em causa estão contratos a termo considerados ilegais, o que obriga a empresa a reconhecer os trabalhadores como efetivos desde o início da relação laboral e a pagar todos os retroativos salariais.

A decisão surge num momento sensível, já que o impacto financeiro poderá condicionar o processo de privatização da TAP, que tem entre os potenciais interessados a Lufthansa, o grupo IAG e a Air France/KLM.