Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A TAP enfrenta um novo revés judicial e financeiro após o trânsito em julgado de uma decisão do Tribunal Constitucional que obriga a companhia aérea a pagar até 300 milhões de euros em indemnizações a cerca de 2.000 tripulantes de cabina com contratos a prazo desde 2006, avança o Diário de Notícias.

Em causa estão contratos a termo considerados ilegais, o que obriga a empresa a reconhecer os trabalhadores como efetivos desde o início da relação laboral e a pagar todos os retroativos salariais.

A decisão surge num momento sensível, já que o impacto financeiro poderá condicionar o processo de privatização da TAP, que tem entre os potenciais interessados a Lufthansa, o grupo IAG e a Air France/KLM.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) estima que existam centenas de novos processos prontos a avançar e admite apenas negociar prazos e o faseamento dos pagamentos, recusando abrir mão dos valores devidos.

A decisão representa um novo desafio para a gestão da transportadora e para o Governo, que enfrenta agora um passivo laboral de larga escala.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.