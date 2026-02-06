Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão foi tomada esta sexta-feira pelo Tribunal da Relação do Porto, segundo avançou a SIC Notícias.

A libertação surge na sequência da redução da pena aplicada ao antigo líder dos Super Dragões, que passou de três anos e nove meses de prisão efetiva, decididos em primeira instância, para três anos e quatro meses. O tribunal da Relação deu ainda como não provado um dos crimes de ofensas à integridade física de que Fernando Madureira estava acusado.

Com esta decisão, deixou de ser legalmente possível manter o arguido em prisão preventiva, uma vez que foi atingido o limite máximo previsto pela lei processual penal, fixado em um ano e oito meses neste caso concreto.

Em nota citada pela SIC Notícias, o Ministério Público do Porto esclarece que, apesar da libertação, Fernando Madureira fica sujeito a medidas de coação, nomeadamente a obrigação de se apresentar duas vezes por semana às autoridades policiais e a proibição de frequentar recintos desportivos ou eventos relacionados com o FC Porto.

