O EMGFA adianta que estão empenhados 2687 militares, apoiados por 351 viaturas, 25 máquinas de engenharia e 55 botes, além de quatro semirrígidos e duas lanchas anfíbias de reabastecimento e carga, mobilizados para responder às necessidades mais urgentes no terreno.

Entre as missões em curso incluem-se o transporte e a distribuição de bens essenciais, como água e alimentos, ações de vigilância e reconhecimento aéreo, operações de bombagem de águas e apoio técnico a infraestruturas críticas. As Forças Armadas estão também a reforçar a produção de energia elétrica através do recurso a geradores, contribuindo para o restabelecimento de serviços essenciais em zonas afetadas por falhas de energia.

Desde 28 de janeiro, os militares já resgataram 132 pessoas, instalaram ou cederam 230 lonas para cobertura de habitações, distribuíram mais de 500 refeições e disponibilizaram 1.860 camas em 15 unidades militares. Foram ainda fornecidos 120 geradores e instalados 42 equipamentos Starlink para comunicações de emergência. Segundo o EMGFA, foram também recolocados em segurança 10 cavalos e 70 vacas.

O dispositivo mantém seis helicópteros, uma aeronave de transporte C-130, uma aeronave de reconhecimento P3C e um KC-390 da Força Aérea em elevada prontidão, para assegurar a continuidade do apoio às populações afetadas pelo mau tempo.

