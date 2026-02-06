Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As situações de inundações, queda de árvores e acumulação de detritos continuam a afetar a infraestrutura ferroviária em diferentes pontos do país.

Segundo a empresa, estes danos estão a comprometer a exploração normal do serviço ferroviário em diversos troços da rede nacional, obrigando à intervenção das equipas técnicas no terreno para garantir a reposição das condições de segurança e a retoma da regularidade da circulação.

De acordo com o ponto de situação divulgado às 14h00, mantinham-se suspensos os seguintes troços: na Linha do Norte, entre Alfarelos e Coimbra-B; na Linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho e entre Livração e Marco de Canaveses; na Linha do Oeste, entre Mafra e Amieira; e na Linha da Beira Baixa, entre Mouriscas e Sarnadas.

Registavam-se ainda interrupções na Linha de Cascais, com circulação suspensa na via A entre Algés e Caxias, bem como na Concordância de Xabregas, entre Lisboa Santa Apolónia e a Bifurcação de Chelas. A IP refere que a situação está a ser acompanhada em permanência e que os trabalhos de reposição prosseguem assim que as condições o permitam.

