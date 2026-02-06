Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este montante representa um aumento de 4,07 euros face à semana anterior e uma subida de 11,26 euros desde o início do ano.

Comparando com o período homólogo de 2025, o cabaz está 11,69 euros mais caro, enquanto há quatro anos o mesmo conjunto de 63 produtos podia ser adquirido por 65,39 euros a menos, o que equivale a uma descida de 34,84%.

Entre os produtos que mais subiram na última semana estão os cereais de fibra, com um aumento de 16% para 4,50 euros, os cereais integrais, que subiram 14% para 4,31 euros, e os flocos de cereais, que registaram um acréscimo de 10%, situando-se agora nos 2,36 euros.

Em termos anuais, os maiores aumentos percentuais verificaram-se na curgete (33%, 2,85 euros), no novilho para cozer (32%, 13,51€/kg) e nos ovos (31%, 2,12 euros). Desde o início da monitorização, os produtos que mais encareceram foram a carne de novilho para cozer (132%), os ovos (86%) e a polpa de tomate (71%).

O cabaz analisado inclui produtos de carne, peixe, laticínios, mercearia, frutas, legumes e congelados, incluindo itens como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

A DECO PROteste disponibiliza ainda ferramentas para simular preços e comparar supermercados online, permitindo aos consumidores verificar onde podem poupar na compra do cabaz essencial.

