“A falta de água deve-se à pilhagem de cabos elétricos que se ligam aos geradores”, afirmou Paulo Vicente à agência Lusa.

O autarca falava no Edifício da Resinagem, onde se deslocou para verificar os trabalhos das três mesas de voto onde hoje decorre o voto antecipado para a segunda volta das eleições presidenciais.

Além dos furtos de cabos, o autarca admitiu que também pode haver avarias ou falhas de combustível. No entanto, adiantou que desde sábado a PSP da Marinha Grande e a GNR da Vieira foram reforçadas.

A segurança é uma das preocupações da população, segundo Paulo Vicente, mas o autarca acrescentou que também está agora a pensar na “questão dos salários”.

“A tempestade ocorreu no dia 28, vários munícipes já me disseram que não receberam o salário de janeiro, as empresas não conseguiram processá-los e agora estão a braços com estes encargos” da destruição.

Adiantou que a indústria dos moldes, uma das principais da região, tem muitos contratos que se não forem cumpridos terão de pagar multas pesadas. “O que reivindico do Governo é um ‘lay off’ simplificado para proteger os trabalhadores e as empresas que estão aflitas com as entregas”, pediu.

