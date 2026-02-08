Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O memorial lembrava as 41 pessoas que morreram e as 115 que ficaram feridas no incêndio ocorrido na madrugada de 1 de janeiro no bar Le Constellation, durante uma festa de Ano Novo frequentada sobretudo por adolescentes e jovens adultos. Montado perto do local da tragédia, estava coberto por uma estrutura de madeira e lona para o proteger das intempéries.

Segundo o The Guardian, o fogo deflagrou pouco antes das 6h da manhã e foi rapidamente controlado pelos serviços de emergência. Não houve feridos, mas vários objetos comemorativos ficaram danificados. Um livro de condolências, com mensagens deixadas ao longo de cinco semanas, foi salvo. As autoridades abriram um inquérito, mas afastam, para já, a hipótese de intervenção de terceiros.

O incêndio original no bar está a ser investigado como tendo sido provocado por garrafas de champanhe com foguetes, que terão incendiado o isolamento do teto. Os proprietários do bar enfrentam acusações de homicídio e ofensas à integridade física por negligência, assim como crimes de incêndio por negligência. Responsáveis locais da área da segurança também estão sob investigação, num caso que tem gerado forte indignação entre as famílias das vítimas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.