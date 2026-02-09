Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num balanço atualizado esta segunda-feira de manhã, a empresa indicou que "estão por alimentar cerca de 48 mil clientes na zona afetada pela depressão Kristin".

O distrito de Leiria é o mais afetado, com 36 mil clientes sem eletricidade, seguido de Santarém com oito mil, e Coimbra e Castelo Branco com cerca de dois mil clientes cada, segundo dados da E-Redes.

No balanço anterior, divulgado no domingo, o número de clientes afetados rondava os 58 mil em Portugal continental, com 50 mil ainda por restabelecer na área da depressão Kristin. Na altura, Leiria registava 38 mil clientes sem energia, Santarém oito mil e Coimbra e Castelo Branco dois mil cada.

A E-Redes continua a trabalhar na reposição do fornecimento, com equipas mobilizadas para reparar os estragos provocados pelas intempéries, que têm afetado severamente várias regiões do país nas últimas semanas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.