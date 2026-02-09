Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num requerimento apresentado ao tribunal, a que a agência Lusa teve acesso, Sócrates informa que passou "uma terceira procuração à Sr.ª Dr.ª Sara Moreira" para o representar. O documento lembra ainda que, à semelhança dos anteriores defensores, Sara Moreira irá pedir um prazo para se preparar, invocando a Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

O requerimento refere que a advogada "pedirá, como é legítimo e justificado face à dimensão do processo, prazo para a preparação da defesa", citando o artigo que garante aos acusados o direito mínimo de dispor de "tempo e meios necessários para a preparação da sua defesa".

Este movimento surge num processo de grande complexidade, que envolve múltiplos arguidos e dezenas de acusações, incluindo corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Até ao momento, não foi indicado o calendário para a apresentação da defesa de Sara Moreira, nem se sabe se o tribunal concederá o prazo solicitado.

O processo Operação Marquês continua a ser um dos casos judiciais mais mediáticos em Portugal, dado o perfil político e público de José Sócrates, primeiro-ministro entre 2005 e 2011.

